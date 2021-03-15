В Крыму задержали мнимого депутата Госдумы

В течение 2020 года злоумышленник, действуя с территории Украины, с помощью сообщников в Крыму от имени Бальбека обращался к гражданам, преимущественно бизнесменам, с просьбой перевести деньги на благие цели на заранее открытые им счета в банках.
Некоторое время назад сотрудники управления внутренних дел по Крыму задержали его при въезде на полуостров. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Бальбек допустил, что, помимо личной наживы, подозреваемый замышлял дискредитацию его имени. Также депутат призвал всех, кто сталкивался с подобными обращениями от его имени или пострадал от них, заявить об этом в полицию или в его приемную.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в России распространился способ мошенничества с использованием мнимых полицейских. Преступники звонят потенциальной жертве, представляются сотрудниками полиции, сообщают о предотвращенной попытке обналичить деньги с ее банковского счета и пытаются выманить различную информацию, которую смогут использовать для хищения средств, оформления кредитов или пополнения базы данных для последующей ее продажи.