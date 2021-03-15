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Выпавшую из окна школьницу заподозрили в провокации нападения собак 

Павел Тиунов 46 минут назад
Выпавшую из окна школьницу заподозрили в провокации нападения собак
Фото: РИА Новости
Выпавшая из окна многоэтажного дома в Москве 14-летняя школьница могла спровоцировать нападение бойцовских собак, завил «Вечерней Москве» очевидец трагедии. Девушка пыталась отбиться от животных, сидя на подоконнике, и соскользнула вниз.
Труп молодой москвички был найден на улице Барклая 15 марта. Известно, что ночь перед трагедией погибшая провела в квартире своего 15-летнего знакомого с двумя стаффордширскими терьерами. Позже её тело было обнаружено под окнами дома. СМИ выяснили, что девушка три дня назад сбежала из дома. Несколько дней она ночевала в подъезде, пока ее не выгнали местные жители. В квартире своего знакомого подросток после полуночи осталась одна с собаками. По сведениям журналистов, на теле погибшей был найден один след от укуса.
Корреспонденты «Вечерней Москвы» отыскали очевидца трагедии. Местный житель по имени Владислав Иванов заявил, что погибшая на глазах нескольких свидетелей сидела на подоконнике и пыталась отбиться от напавших на неё собак.

«Она не смогла удержать равновесие и выскользнула наружу», — пояснил мужчина.

По его словам, многие сходятся во мнении, что школьница могла спровоцировать нападение животных. Иванов подчеркнул, что у девушки были проблемы с психикой.
Ранее, как сообщал «Рамблер», кинолог Владимир Уражевский, комментируя инцидент, заявил, что стаффордширские терьеры крайне редко нападают на людей. По словам эксперта, для того, чтобы собаки атаковали человека, их надо специально натаскивать.
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Происшествия , Владислав Иванов
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