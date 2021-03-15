Критика 5G стоила россиянину 15 тысяч рублей

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Некоторое время назад житель Анадырского района распространил в публичной группе в одном из мессенджеров недостоверную информацию о вреде устройств сотовой связи.

Прокуратура Чукотки выявила данный факт в ходе мониторинга и направила указанную информацию в региональное управление внутренних дел. Сотрудники полиции возбудили дело об административном правонарушении по статье «Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации».

Мировой судья судебного участка Анадырского района признал обвиняемого виновным в совершении правонарушения и наложил на него штраф в размере 15 тысяч рублей.