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Критика 5G стоила россиянину 15 тысяч рублей

Артём Кульша
1 час назад
Суд оштрафовал жителя Чукотского автономного округа за распространение недостоверной информации о вреде устройств сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Критика 5G стоила россиянину 15 тысяч рублей
Фото: ТАССТАСС
Некоторое время назад житель Анадырского района распространил в публичной группе в одном из мессенджеров недостоверную информацию о вреде устройств сотовой связи.
Прокуратура Чукотки выявила данный факт в ходе мониторинга и направила указанную информацию в региональное управление внутренних дел. Сотрудники полиции возбудили дело об административном правонарушении по статье «Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации».
Мировой судья судебного участка Анадырского района признал обвиняемого виновным в совершении правонарушения и наложил на него штраф в размере 15 тысяч рублей.
«За распространение недостоверной общественно-значимой информации, создавшей угрозу жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, либо угрозу создания помех функционирования объектов жизнеобеспечения, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей», — напомнили в чукотской прокуратуре.
Происшествия,Чукотский Автономный Округ,
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