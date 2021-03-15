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Москва

Уснувшая в такси москвичка обвинила водителя в попытке изнасилования 

Lenta.ru 1 час назад
Москвичка обвинила водителя в попытке изнасилования
Фото: РИА Новости
В Москве местная жительница обвинила таксиста в попытке изнасилования. Она якобы уснула в машине и проснулась, когда мужчина набросился на нее. Об этом пишет Telegram-канал LIFE SHOT.
По словам 27-летней девушки, она оттолкнула водителя, вышла из машины и вызвала полицию из дома. На опубликованной записи с камеры наблюдения у подъезда видно, как из такси, поправляя штаны, выходит мужчина, а следом за ним выскакивает пассажирка.
Водитель такси, в свою очередь, заявил, что девушка была пьяна и сама его соблазнила, тогда как у него случилось «помутнение». В процессе у таксиста якобы пропало желание, из-за чего пассажирка расстроилась и ушла.
В ситуации разбирается полиция.
12 января жительница Санкт-Петербурга рассказала, что таксист, который вез ее в аэропорт Пулково, начал в дороге смотреть порнофильм и мастурбировать. Техподдержка сервиса предложила девушке три промокода на скидку и компенсировала стоимость поездки. 14 января еще одна петербурженка назвалась жертвой таксиста — она рассказала, что тоже ехала в аэропорт и мужчина делал при ней неприличные жесты и призывал посмотреть на это.
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Происшествия , Москва , Санкт-Петербург
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