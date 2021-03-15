Москвичка обвинила водителя в попытке изнасилования

Москве местная жительница обвинила таксиста в попытке изнасилования. Она якобы уснула в машине и проснулась, когда мужчина набросился на нее. Об этом пишет Telegram -канал LIFE SHOT.

По словам 27-летней девушки, она оттолкнула водителя, вышла из машины и вызвала полицию из дома. На опубликованной записи с камеры наблюдения у подъезда видно, как из такси, поправляя штаны, выходит мужчина, а следом за ним выскакивает пассажирка.

Водитель такси, в свою очередь, заявил, что девушка была пьяна и сама его соблазнила, тогда как у него случилось «помутнение». В процессе у таксиста якобы пропало желание, из-за чего пассажирка расстроилась и ушла.

В ситуации разбирается полиция.