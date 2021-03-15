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Навальный содержится в ИК-2 во Владимирской области

ТАСС
36 минут назад
Алексей Навальный в настоящее время содержится в ИК-2 во Владимирской области. Об этом сказано в имеющемся в распоряжении корреспондента ТАСС письме 235-го Гарнизонного суда, который будет рассматривать жалобу представителя Навального на бездействие следователей в связи с госпитализацией блогера в Омске.
Уведомление о назначении рассмотрения жалобы направлено в том числе начальнику ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области. В нем уточняется, что это сделано "для извещения Навального". Жалоба будет рассмотрена 16 марта.
Суд просит администрацию колонии "обеспечить участие в судебном заседании Навального А. А. посредством видео-конференц-связи".
Происшествия,Видео,Алексей Навальный,ФСИН,ИТАР-ТАСС,Владимирская Область,
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