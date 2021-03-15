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Москва

Раскрыты подробности задержания с наркотиками звезды российского шоу 

Lenta.ru и ещё 7 22 часа назад
Против звезды шоу «Пацанки» возбудили уголовное дело
Фото: Instagram
Звезду популярного российского реалити-шоу «Пацанки» Диану Субботину действительно задержали с наркотиками, еще одна участница проекта, Зарина Голубцова, проходит по делу как свидетель. Подробности задержания раскрыла сама Голубцова в комментарии Telegram-каналу «Звездач».

«Я нахожусь в адекватном состоянии. Меня досмотрели, опросили и отпустили. То, что Диана возит с собой в нижнем белье и карманах, меня абсолютно не интересует», — отметила она.

По словам участницы телепроекта, по делу против Субботиной она является свидетелем.

«Я сейчас нахожусь в офисе, работаю, у меня все хорошо», — добавила Голубцова.

Таким образом она опровергла неофициальную информацию о том, что ее тоже задержали полицейские.
Звезду шоу "Пацанки" задержали с наркотиками в Москве
О задержании Субботиной с наркотиками в Москве сообщили 15 марта. По данным источников, 26-летнюю героиню передачи остановили на улице Казакова. Во время досмотра у нее нашли пакет с неизвестным порошком под шапкой, а еще один — в бюстгальтере.
По словам следователей, в пакетах находилось 0,9 грамма наркотического вещества мефедрон. В настоящее время Субботина находится под подпиской о невыезде, против нее возбудили уголовное дело о незаконном хранении наркотиков.
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Комментарии 2
Происшествия , Наркооборот , Наркотики , Москва
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