Звезду шоу «Пацанки» задержали с наркотиками в Москве

"14 марта около 03:00 полицейские на улице Казакова в районе дома 16, строение 1, задержали Диану Субботину. В ходе личного досмотра у нее под вязаной шапкой обнаружен пакет с неизвестным порошком, еще один пакет со следами порошка был найден в нижнем белье девушки. Исследование показало, что вещество является наркотиком, мефедроном, общей массой 0,88 г", — сказал собеседник агентства.