Журналисты усомнились в причинах гибели 14-летней девушки в Москве

Корреспонденты «Пятого канала» отмечают, что девушка три дня назад сбежала из дома. Несколько дней она ночевала в подъезде, пока ее не выгнали местные жители. В квартире своего знакомого подросток по невыясненным пока причинам осталась одна с собаками. Жители соседних квартир заявили полицейским, что не слышали криков и шума. По сведениям журналистов, на теле погибшей был найден только один след от укуса.
Ранее, как сообщал «Рамблер», кинолог Владимир Уражевский, комментируя инцидент, заявил, что стаффордширские терьеры крайне редко нападают на людей. По словам эксперта, для того, чтобы собаки атаковали человека, их надо специально натаскивать.