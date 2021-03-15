Журналисты усомнились в причинах гибели 14-летней девушки в Москве

Корреспонденты «Пятого канала» отмечают, что девушка три дня назад сбежала из дома. Несколько дней она ночевала в подъезде, пока ее не выгнали местные жители. В квартире своего знакомого подросток по невыясненным пока причинам осталась одна с собаками. Жители соседних квартир заявили полицейским, что не слышали криков и шума. По сведениям журналистов, на теле погибшей был найден только один след от укуса.