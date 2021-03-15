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«На теле один укус»: подробности смерти выпавшей из окна девушки-подростка

Павел Тиунов
50 минут назад
Журналисты «Пятого канала» усомнились в причинах гибели 14-летней девушки в Москве, на теле которой были обнаружены травмы, характерные для падения с высоты. По первоначальной версии, подросток погибла в результате нападения бойцовских собак.
Журналисты усомнились в причинах гибели 14-летней девушки в Москве
Фото: ТАССТАСС
По данным РИА Новости, труп молодой москвички был найден на улице Барклая. Известно, что ночь перед трагедией погибшая провела в квартире своего 15-летнего знакомого с двумя стаффордширскими терьерами. Позже её тело было найдено под окнами дома.
Корреспонденты «Пятого канала» отмечают, что девушка три дня назад сбежала из дома. Несколько дней она ночевала в подъезде, пока ее не выгнали местные жители. В квартире своего знакомого подросток по невыясненным пока причинам осталась одна с собаками. Жители соседних квартир заявили полицейским, что не слышали криков и шума. По сведениям журналистов, на теле погибшей был найден только один след от укуса.
«Детали трагического инцидента, произошедшего на улице Барклая, заставляют усомниться, что подростка могли загрызть собаки бойцовской породы», - говорится в статье.
В настоящее время по факту трагедии заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследование продолжается.
Ранее, как сообщал «Рамблер», кинолог Владимир Уражевский, комментируя инцидент, заявил, что стаффордширские терьеры крайне редко нападают на людей. По словам эксперта, для того, чтобы собаки атаковали человека, их надо специально натаскивать.
Происшествия,Москва,
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