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Москва

Четвёртый год в аду: москвича обвинили в издевательствах над дочерью после смерти жены 

Павел Тиунов 51 минуту назад
Москвича обвинили в издевательствах над дочерью после смерти жены
Фото: ТАСС
Житель Москвы избивает дочь, насильно кормит её испорченной едой, намекает на инцест, сообщает Life cо ссылкой на заявление её старшей сестры. По словам девушки, мужчина «озверел» после смерти жены.
Своеобразный крик о помощи был опубликован в Instagram. Жительница Москвы написала, что её мать умерла в 2017 году после тяжёлого онкологического заболевания. Когда женщина уже была прикована к постели, отец начал слать её порнографические ролики. Поле смерти матери она прожила с отцом год, а затем сбежала к бабушке. С мужчиной осталась жить его младшая дочь. На момент смерти мамы ей было 8 лет. По словам её старшей сестры, уже четвёртый год ребёнок «живёт в аду»: отец постоянно пьёт, бьёт её, оскорбляет матом, унижает, «кладёт в суп барсучий жир и силой заставляет есть», регулярно зовёт её «полежать пообниматься в трусах». Девочка периодически созванивается со старшей сестрой и жалуется на отца. Однако поддерживать связь становится всё сложнее, поскольку мужчина забирает у дочери телефон и пытается ограничить её контакты с внешним миром. Девушка отметила, что боится за сестру, опасается, с ней может произойти «страшное», поэтому попросила подписчиков максимально распространить пост.
На публикацию отреагировала детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она заявила в Instagram, что делом заинтересовались в Следственном комитете. В настоящее время уточняются личности описываемых событий, местонахождение семьи уже установлено. В публикации Кузнецова разместила несколько фотографий пострадавшей девочки, на щеке которой видео огромный синяк.

«В ближайшее время будет дополнительная информация», — пообещала она (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в отношении Михаила Хачатуряна, убитого в 2018 году дочерьми, возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера, понуждения к действиям сексуального характера и истязания, совершенных в отношении своих детей.
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Происшествия , Михаил Хачатурян , Анна Кузнецова , СКР
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