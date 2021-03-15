Чучело взорвалось в разгар праздника в Ленобласти

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Москва

Опубликовано видео взрыва чучела на Масленицу в Ленобласти 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Ленинградской области на Масленицу взорвалось чучело. Инцидент произошел в самый разгар праздника на глазах у публики в Кингисеппе. Соответствующее видео публикует телеканал «Москва 24».
На сделанной очевидцами записи видно, как несколько каскадеров подходят к чучелу с зажженными факелами и подносят их к нему, после чего раздается взрыв. При этом девушку-каскадершу отбросило в сторону взрывной волной, а ее одежда воспламенилась.
Ранее сообщалось о крупном пожаре в торгово-офисном центре «Скала» в Самаре.
Происшествия , Видео
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