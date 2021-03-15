Мужчину сильно избили в ходе дорожного конфликта на севере Москвы 

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Трое неизвестных избили мужчину в ходе дорожного конфликта на севере Москвы . Пострадавшего госпитализировали с переломами ребер и травмами головы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 13 марта, по адресу улица Молостовых, дом 11, корпус 1. Трое неизвестных на улице нанесли мужчине 1990 года рождения множественные удары по голове и телу в ходе дорожного конфликта. После избиения злоумышленники скрылись.

Пострадавший мужчина был госпитализирован с травмами головы, переломами ребер и левосторонним гидропневмотораксом. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.