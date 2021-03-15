Тело обнаружили в одной из квартир жилого дома. Правоохранители осмотрели место инцидента и сам труп, однако на нём не было найдено никаких признаков насильственной смерти. Кроме того, в квартире не нашли следы вероятной потасовки. Чтобы установить причину смерти подростка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причины смерти подростка. В ходе расследования будут приняты меры профилактического характера, дана оценка действиям родителей и должностных лиц органов системы профилактики Макаровского района, — говорится в сообщении.