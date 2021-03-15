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Москва

Подросток погиб при загадочных обстоятельствах в Сахалинской области 

News.ru и ещё 4 1 час назад
В городе Макарове в Сахалинской области обнаружили тело подростка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает СУ СК РФ по региону.
Тело обнаружили в одной из квартир жилого дома. Правоохранители осмотрели место инцидента и сам труп, однако на нём не было найдено никаких признаков насильственной смерти. Кроме того, в квартире не нашли следы вероятной потасовки. Чтобы установить причину смерти подростка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причины смерти подростка. В ходе расследования будут приняты меры профилактического характера, дана оценка действиям родителей и должностных лиц органов системы профилактики Макаровского района, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал, что правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах трагедии, которая разыгралась на западе Москвы. Там под окнами многоквартирного дома обнаружили тело 14-летней девочки.
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Комментарии
Происшествия , СКР , МВД , Макаров , Сахалинская Область
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