Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Россиянин получил штраф за фейк о вреде вышек 5G 

Lenta.ru и ещё 5 41 минуту назад
15 тыс. рублей заплатит россиянин за фейк о вреде вышек 5G
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Житель Чукотки получил штраф за распространение в мессенджере недостоверной информации о вреде устройств сотовой связи. Об этом сообщает региональная прокуратура, передает РИА Новости.
В прокуратуре пояснили, что россиянин в мессенджере писал о вреде для здоровья от работы вышек 5G. В отношении мужчины возбудили административное дело по статье «Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений».

«Виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу», — отметили в прокуратуре.

В январе ученые Научно-исследовательского института медицины труда (НИИ МТ) им. Измерова раскрыли результаты исследования безопасности 5G. По данным экспертов, максимально возможный уровень излучения базовых станций может быть увеличен. Ученые отметили, что в России одни из самых строгих в мире санитарных требований по излучению — почти в 100 раз жестче, чем во многих европейских странах.
Видео дня. Пьяная мать напала на школу сына и побила директора в Мариуполе
Последние новости
В Японии вспомнили про ядерное оружие после заявления МИД России В Японии вспомнили про ядерное оружие после заявления МИД России Еще одной категории россиян решили предоставить налоговый вычет Еще одной категории россиян решили предоставить налоговый вычет Половина россиян выработала иммунитет к коронавирусу Половина россиян выработала иммунитет к коронавирусу
Комментарии 3
Происшествия , Генпрокуратура РФ , Чукотский Автономный Округ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео хоккейного матча на борту самолета «Руслан»
00:17
Опубликовано видео хоккейного матча на борту самолета «Руслан»
Появилось видео задержания главы отдела полиции Красноярска
00:42
Появилось видео задержания главы отдела полиции Красноярска
Происшествия
Появилось видео спасения парашютиста с верхушки дерева
01:01
Появилось видео спасения парашютиста с верхушки дерева
Происшествия
Разговор Нурмагомедова с чемпионом UFC показали на видео
00:14
Разговор Нурмагомедова с чемпионом UFC показали на видео
Неудачную попытку угнать электрокар Tesla запечатлели на видео
00:23
Неудачную попытку угнать электрокар Tesla запечатлели на видео
В мире Происшествия
Антиковидные протесты в Германии сняли на видео
01:31
Антиковидные протесты в Германии сняли на видео
В мире Конфликты
Опубликовано видео драки у бара в Благовещенске
00:12
Опубликовано видео драки у бара в Благовещенске
Происшествия
Автомобилист отработал навыки вождения на детской площадке и попал на видео
00:16
Автомобилист отработал навыки вождения на детской площадке и попал на видео
Общество
Опубликовано видео сожжения гигантского замка «корона-людоеда» на Масленицу
00:33
Опубликовано видео сожжения гигантского замка «корона-людоеда» на Масленицу
Общество
Обрушившийся на российский регион снежный ураган сняли на видео
00:38
Обрушившийся на российский регион снежный ураган сняли на видео
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение