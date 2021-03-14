Мощнейшая песчаная буря обрушилась на несколько африканских стран. Видео произошедшего публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

По информации агентства, пострадали страны Персидского залива, в частности — Катар и Саудовская Аравия. На опубликованных кадрах видно, как огромная туча из песка стеной надвигается на палатки, установленные в пустыне. Людей в кадре почти нет, криков не слышно. За кадром раздается только свист ветра.