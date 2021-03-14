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Спасатели эвакуируют туристов из ледяного шторма на Байкале 

Майк Габриелян 35 минут назад
Спасатели эвакуируют туристов из ледяного шторма на Байкале
Фото: ТАСС
Спасатели выехали на помощь россиянам, попавшим в снежно-штормовую ловушку на Байкале. Об этом сообщает иркутское управление МЧС.

«Поступило сообщение от пешей группы туристов, которые попали в сильную метель на озере Байкал у острова Огой. 12 человек не могли самостоятельно добраться до ближайшего населённого пункта и спасались от штормового ветра в палатках в ожидании помощи», — рассказали в управлении.

На вызов выехала группа спасателей на вездеходе «трэкол». Туристов небольшими группами эвакуировали в безопасное место на берег залива Куркут.
В акватории озера и проливе Малое Море сейчас сложилась сложная ситуация, там наблюдается метель и порывы ветра до 35 метров. Кроме того. по всей Иркутской области спасатели работают в режиме повышенной готовности. Они патрулируют дороги и помогают водителям, вытаскивая автомобили из снежных заносов.
Из-за снежного шторма в Прибайкалье без света остались 43 населенных пункта, ограничено движение по Байкалу.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в горах Крыма спасли туристов с ребёнком.
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