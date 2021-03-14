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В Томске заподозрили сотрудницу полиции в сбыте наркотиков

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
В Томске возбудили уголовное дело в отношении дознавателя отдела полиции по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает СУ СК России по Томской области.
В Томске заподозрили сотрудницу полиции в сбыте наркотиков
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
По предварительным данным, в марте 2021 года сотрудница правоохранительных органов незаконно сбыла заказчику вещество весом 0,88 г, содержащее наркотическое средство мефедрон.
В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере", она арестована.
Ранее сообщалось, что в Волгограде полицейские подбросили наркотики мужчине по просьбе его жены.
Происшествия,МВД,Томск,
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