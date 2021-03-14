Российского школьника высадили из маршрутки на мороз

«Органами прокуратуры области незамедлительно организованы и проводятся проверочные мероприятия по факту действий водителя маршрутного такси, который высадил школьника из автобуса на остановке "Северное сияние" в Магадане. У подростка не оказалось средств на транспортной карте. В результате несовершеннолетний остался на улице в мороз», - цитирует РИА Новости сообщение надзорного ведомства.
«Произошел вопиющий случай. Водитель высадил подростка из маршрутного такси. Двадцать шестой маршрут, остановка "Северное сияние". Подростку 13 лет. Прошу разобраться прокуратуру, мэрию», - заявил Носов.