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Мужчина выпал из окна 17 этажа гостиницы в Москве

Майк Габриелян
1 час назад
В Москве произошёл несчастный случай в гостинице «Парк Тауэр» на Дмитровском шоссе. Мужчина выпал из окна, с высоты примерно 17-го этажа. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Мужчина выпал из окна 17 этажа гостиницы в Москве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Он получил смертельные травмы и скончался на месте. На месте инцидента сейчас работают правоохранители и медики. Личность погибшего и причины инцидента выясняются.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Москве на улице нашли мерзнущую десятилетнюю девочку в одних тапках и футболке.
Происшествия,Москва,
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