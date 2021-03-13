Названа причина взрыва газа в Карачаево-Черкесии

Собственница здания и её отец в одном из помещений ремонтировали газовое оборудование.
Фото: МВД РФ по КЧРМВД РФ по КЧР
Именно в этот момент прогремел взрыв, сообщил источник ТАСС в экстренных службах.
Трагедия произошла в городе Усть-Джегута. После взрыва в пункте выдачи интернет-заказов компании Wildberries начался пожар. В больницу доставили пятерых посетителей, у них диагностировали серьёзные ожоги тела и дыхательных путей. Двое находятся в реанимации республиканской больницы, троих перевезут в ожоговый центр Махачкалы.