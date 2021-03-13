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Названа предварительная причина взрыва газа в Карачаево-Черкесии

Говорит Москваиещё 1
1 час назад
Собственница здания и её отец в одном из помещений ремонтировали газовое оборудование.
Названа причина взрыва газа в Карачаево-Черкесии
Фото: МВД РФ по КЧРМВД РФ по КЧР
Именно в этот момент прогремел взрыв, сообщил источник ТАСС в экстренных службах.
Трагедия произошла в городе Усть-Джегута. После взрыва в пункте выдачи интернет-заказов компании Wildberries начался пожар. В больницу доставили пятерых посетителей, у них диагностировали серьёзные ожоги тела и дыхательных путей. Двое находятся в реанимации республиканской больницы, троих перевезут в ожоговый центр Махачкалы.
Ранее МВД опубликовало фотографии с места происшествия. На кадрах показано, что взрывной волной в помещении выбило окна, на полу разбросаны товары, обгорели шторы в примерочных.
Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,Карачаево-Черкесская Республика,Усть-Джегута,
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