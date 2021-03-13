Чеченцы предложили свою помощь в поимке орского маньяка

Подозреваемый Валерий Андреев работал дальнобойщиком и жил с семьёй в Орске. У него есть жена и двое сыновей. Раньше он никогда не появлялся в поле зрения полиции, не попадался ни на каких правонарушениях. А знакомые мужчины характеризуют его только положительно. По версии следствия, он убивал и насиловал женщин с 2006 по 2013 год. Преступник похищал девушек на трассах Оренбургской области, увозил в безлюдные места, насиловал и убивал.