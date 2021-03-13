В оттаявшем сугробе возле московского ТЦ нашли тело мужчины

Тело мужчины с татуировкой клоуна нашли в сугробе возле молла в центре Москвы

Как передает РЕН ТВ, труп лежал у ТЦ «Московский» на Комсомольской площади. На нем был серый спортивный костюм. На теле — несколько татуировок: клоун на животе, крылья на спине и узорные тату на ногах.

Личность погибшего пока не установлена. Также непонятно, что стало причиной смерти и сколько времени тело пролежало у молла. Не исключено, что мужчина поскользнулся на льду, упал и потерял сознание. После этого его скрыло под снегом — в феврале на столицу обрушились мощные снегопады. Точку в этой истории предстоит поставить криминалистам.