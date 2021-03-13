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Продавец нечаянно отрезал себе палец в Москве

Майк Габриелян
32 минуты назад
В Москве работник магазина нарезал колбасу на специальном станке и лишился пальца. Инцидент произошел в магазине «МЯСНОФФ» на 3-ей Мякининской улице, сообщает РЕН ТВ.
Продавец нечаянно отрезал себе палец в Москве
Фото: РамблерРамблер
Мужчина неосторожно обращался с прибором для нарезки колбасной продукции и случайно отрезал себе палец правой руки.
Пострадавшего сразу госпитализировали. Началась проверка.
Ранее «Рамблер» сообщал, что житель Екатеринбурга отрезал пальцы случайной прохожей.
Происшествия,РЕН ТВ,Москва,
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