«Задержаны 40-летний уроженец Болгарии Борис Анзов, уроженец Грузии и две женщины из Подмосковья и с Украины. Они устроили представление с ансамблем в национальной кавказской одежде, с игрушечными автоматами, пистолетом-зажигалкой, сувенирными саблями и кнутом. Один мужчина был на коне», — сказал собеседник агентства.