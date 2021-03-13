Борис Анзов устроил представление с ансамблем на Смоленской площади у здания МИДа. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
«Задержаны 40-летний уроженец Болгарии Борис Анзов, уроженец Грузии и две женщины из Подмосковья и с Украины. Они устроили представление с ансамблем в национальной кавказской одежде, с игрушечными автоматами, пистолетом-зажигалкой, сувенирными саблями и кнутом. Один мужчина был на коне», — сказал собеседник агентства.
В отделе полиции Анзов пояснил, что пришёл к зданию министерства «делать предложение Марии Захаровой». На него был составлен административный протокол о мелком хулиганстве, игрушечное оружие изъято.