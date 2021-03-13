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Москва

Болгарского журналиста оштрафовали на 500 рублей за сватовство к Марии Захаровой 

Говорит Москва 1 час назад
Борис Анзов устроил представление с ансамблем на Смоленской площади у здания МИДа. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Задержаны 40-летний уроженец Болгарии Борис Анзов, уроженец Грузии и две женщины из Подмосковья и с Украины. Они устроили представление с ансамблем в национальной кавказской одежде, с игрушечными автоматами, пистолетом-зажигалкой, сувенирными саблями и кнутом. Один мужчина был на коне», — сказал собеседник агентства.

В отделе полиции Анзов пояснил, что пришёл к зданию министерства «делать предложение Марии Захаровой». На него был составлен административный протокол о мелком хулиганстве, игрушечное оружие изъято.
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Происшествия , Видео , Мария Захарова , Борис Анзов , МИД , Болгария , Грузия , Московская область
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