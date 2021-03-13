В деле об изнасиловании 16-летней появился второй обвиняемый

Также Приморский суд не стал избирать меру пресечения третьему молодому человеку по этому же делу, который подозревался в насильственных действиях сексуального характера.

Ранее в СМИ писали, что в петербургскую полицию сообщила об изнасиловании мать пострадавшей. Женщина рассказала, что ночью 22 февраля трое парней изнасиловали ее дочь в квартире на Морском проспекте. Шестнадцатилетняя пострадавшая была госпитализирована с серьезными травмами и ссадинами. Было возбуждено уголовное дело об изнасиловании.