Россияне заморили голодом трехмесячного ребенка

Прокуратура Камчатского края вынесла обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве трехмесячного мальчика.

Как сообщает РГ, обвиняемые находились дома вместе с двумя младенцами — мальчиком и девочкой. Родители постоянно употребляли алкоголь и за близнецами не смотрели. Детей не мыли и не кормили пять дней, до тех пор, пока в гости к семье не зашла родственница.

Она вызвала скорую и малышей срочно госпитализировали. Врачам удалось помочь только девочке. Ее брат скончался в больнице.

Ранее "СП" писала, что в Москве девочка-сирота умерла, подавившись на Масленицу блинами.