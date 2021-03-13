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На Камчатке родители-алкоголики заморили голодом трехмесячного ребенка 

Свободная пресса 1 час назад
Россияне заморили голодом трехмесячного ребенка
Фото: ТАСС
Прокуратура Камчатского края вынесла обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве трехмесячного мальчика.
Как сообщает РГ, обвиняемые находились дома вместе с двумя младенцами — мальчиком и девочкой. Родители постоянно употребляли алкоголь и за близнецами не смотрели. Детей не мыли и не кормили пять дней, до тех пор, пока в гости к семье не зашла родственница.
Она вызвала скорую и малышей срочно госпитализировали. Врачам удалось помочь только девочке. Ее брат скончался в больнице.
Ранее "СП" писала, что в Москве девочка-сирота умерла, подавившись на Масленицу блинами.
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Происшествия , Камчатский Край , Москва
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