Жительница Хорватии умерла после прививки AstraZeneca

По его данным, согласно информации Хорватского агентства лекарственных средств и медицинских товаров, поступило одно заявление о смерти в результате легочной эмболии (тромб в легочной артерии) 91-летней гражданки Хорватии, которая была привита препаратом AstraZeneca.
В агентстве, в частности, отметили, что на основе имеющейся медицинской документации невозможно установить причинно-следственную связь относительно данного смертельного случая. В этой связи организация запросила всю необходимую дополнительную информацию для установления причин смерти гражданки.
Ранее ряд европейских стран, в том числе Болгария, Дания, Италия, Румыния и не входящие в ЕС Исландия и Норвегия, приостановил использование вакцины AstraZeneca из опасений серьезных побочных эффектов.