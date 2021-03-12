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Туристка бесследно исчезла с катера в Атлантическом океане

Lenta.ru
43 минуты назад
Туристка из Великобритании бесследно исчезла с катера в Атлантическом океане при загадочных обстоятельствах. Подробности инцидента публикует The Mirror.
Туристка бесследно исчезла с катера в Атлантическом океане
Фото: @sarmaluvin@sarmaluvin
41-летняя британка Сарм Хеслоп (Sarm Heslop) вместе со своим молодым человеком отправилась на морскую прогулку на катере в районе Виргинских островов на Карибах. Проснувшись утром в понедельник, 8 марта, парень обнаружил, что его девушка бесследно исчезла. О произошедшем он сразу же уведомил береговую охрану США.
Поиски девушки продолжаются уже четвертый день. Исследована водная территория вокруг острова Сент-Джон, однако следов Хеслоп нигде не замечено.
Полиция острова обратилась к местным жителям с просьбой в содействии поискам. Отмечается, что последний раз Хеслоп видели в воскресенье, 7 марта, у катера, пришвартованного у берегов Сент-Джона.
12 марта сообщалось о россиянине, который исчез при странных обстоятельствах. Мужчина был опытным туристом-«выживальщиком». Он пропал также в понедельник, 8 марта, около полудня. Известно, что он выдвинулся налегке и имел при себе лишь рюкзак.
Происшествия,Соединенное Королевство,
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