В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В греческом порту загорелся круизный лайнер

Газета.Ruиещё 1
3 часа назад
Круизный лайнер MSC Lirica загорелся в порту города Керкира на острове Корфу. Об этом пишет NewsIT. Пожар начался в полдень на круизном лайнере MSC Lirica, который был пришвартован с 30 января.
В греческом порту загорелся круизный лайнер
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Пламя сначала охватило внешнюю правую часть корабля, однако быстро распространилось и на каюты. Известно, что на борту не было пассажиров, только члены экипажа.
О пострадавших не сообщается.
MSC Lirica - это крупный пассажирский лайнер, рассчитанный на 1560 пассажиров.
Ранее сообщили, что в Самаре из-за пожара эвакуируют людей из торгово-офисного центра.
Происшествия,Корфу,Керкира,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители