В греческом порту загорелся круизный лайнер

Круизный лайнер MSC Lirica загорелся в порту города Керкира
на острове Корфу
. Об этом пишет NewsIT. Пожар начался в полдень на круизном лайнере MSC Lirica, который был пришвартован с 30 января.
Пламя сначала охватило внешнюю правую часть корабля, однако быстро распространилось и на каюты. Известно, что на борту не было пассажиров, только члены экипажа.
О пострадавших не сообщается.
MSC Lirica - это крупный пассажирский лайнер, рассчитанный на 1560 пассажиров.
Ранее сообщили, что в Самаре из-за пожара эвакуируют людей из торгово-офисного центра.