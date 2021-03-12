Начальник отдела полиции в Уфе сломал челюсть подчиненному 

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника районного отдела полиции города Уфы по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ ("Причинение вреда средней тяжести здоровью"). По версии следствия, 11 марта 2021 года подозреваемый, находясь в отделе полиции, в ходе конфликта с подчиненным оперуполномоченным, ударил его кулаком по лицу, в результате у потерпевшего диагностирован перелом челюсти", — говорится в сообщении.