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В московском детдоме воспитанница умерла, подавившись едой 

РИА Новости 38 минут назад
В московском детдоме трагически погибла девочка
Фото: РИА Новости
Воспитанница одного из московских центров содействия семейному воспитанию умерла, подавившись едой, спасти девочку не удалось, по факту произошедшего проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

"Вечером, 11 марта, в Центре содействия семейному воспитанию произошел несчастный случай. Во время приема пищи девочка подавилась едой. Сотрудники центра незамедлительно начали оказывать ребенку первую медицинскую помощь и вызвали бригаду скорой помощи. У девочки были серьезные ограничения по здоровью. К сожалению, спасти девочку не удалось. Для всех сотрудников центра произошедшее — трагедия. Девочка жила в учреждении давно и стала настоящим членом семьи. По факту произошедшего также проводится проверка правоохранительных органов", — сообщили в департаменте.

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Происшествия , МВД , РИА Новости
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