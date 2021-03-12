В московском детдоме трагически погибла девочка

"Вечером, 11 марта, в Центре содействия семейному воспитанию произошел несчастный случай. Во время приема пищи девочка подавилась едой. Сотрудники центра незамедлительно начали оказывать ребенку первую медицинскую помощь и вызвали бригаду скорой помощи. У девочки были серьезные ограничения по здоровью. К сожалению, спасти девочку не удалось. Для всех сотрудников центра произошедшее — трагедия. Девочка жила в учреждении давно и стала настоящим членом семьи. По факту произошедшего также проводится проверка правоохранительных органов", — сообщили в департаменте.