Мать и бабушка избили ребенка в Домодедово 

Органы опеки и прокуратура разбираются в действиях мамы и бабушки, которые избили восьмилетнюю девочку в Подмосковье . Избиение ребенка засняла установленная в подъезде видеокамера, отмечает телеканал «360».

По словам соседей, плачущую девочку мама и бабушка в одних трусах выставили на лестничную клетку, а затем избили, ударив по лицу настолько сильно, что разбили нос. После чего девочку оставили одну в подъезде.

Соседи пожаловались в подразделение по делам несовершеннолетних и в школу, а также потребовали снять с бабушки ребенка обязанности старшей по дому.

Выяснилось, что у девочки проблемы с учебой, она учится в классе выравнивания.

Семья ранее на учете не состояла, сейчас ее уже посетили представители комиссии по делам несовершеннолетних, рассказала изданию уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова

«У ребенка есть поведенческие врожденные особенности. И, конечно, это надо учитывать всем взрослым, которые находятся сейчас рядом с ребенком. С девочкой работает психолог с начала учебного года в школе», — пояснила она.

Омбудсмен отметила, что мать и бабушка не справляются с девочкой, семье будет оказана психологическая помощь. Она также напомнила, что любой ребенок, подвергающийся насилию может обратить за помощью, в том числе позвонив по круглосуточному телефону доверия.

«По любому случаю и такому обращению проводятся очень серьезные и большие проверки», — подчеркнула Мишонова.

Инцидентом уже заинтересовалась и прокуратура, которая начала проверку.