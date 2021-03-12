Мать и бабушка избили ребенка в Домодедово 

Органы опеки и прокуратура разбираются в действиях мамы и бабушки, которые избили восьмилетнюю девочку в Подмосковье. Избиение ребенка засняла установленная в подъезде видеокамера, отмечает телеканал «360».
По словам соседей, плачущую девочку мама и бабушка в одних трусах выставили на лестничную клетку, а затем избили, ударив по лицу настолько сильно, что разбили нос. После чего девочку оставили одну в подъезде.
Соседи пожаловались в подразделение по делам несовершеннолетних и в школу, а также потребовали снять с бабушки ребенка обязанности старшей по дому.
Выяснилось, что у девочки проблемы с учебой, она учится в классе выравнивания.
Семья ранее на учете не состояла, сейчас ее уже посетили представители комиссии по делам несовершеннолетних, рассказала изданию уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
«У ребенка есть поведенческие врожденные особенности. И, конечно, это надо учитывать всем взрослым, которые находятся сейчас рядом с ребенком. С девочкой работает психолог с начала учебного года в школе», — пояснила она.
Омбудсмен отметила, что мать и бабушка не справляются с девочкой, семье будет оказана психологическая помощь. Она также напомнила, что любой ребенок, подвергающийся насилию может обратить за помощью, в том числе позвонив по круглосуточному телефону доверия.
«По любому случаю и такому обращению проводятся очень серьезные и большие проверки», — подчеркнула Мишонова.
Инцидентом уже заинтересовалась и прокуратура, которая начала проверку.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в соцсетях появилось видео, на котором женщина бьет по голове лежащего в кроватке малыша и пытается насильно накормить его смесью из бутылочки. Журналисты выяснили, что на записи 28-летняя жительница села Бор Екатерина Филиппова. У ее сына был диагностирован ДЦП, ребенок из-за атрофированных мышц не может стоять на ножках, плохо есть и мать это постоянно выводило из себя. Полуторагодовалого малыша и старшего ребенка Филипповой изъяли органы опеки. В отношении нее было заведено уголовное дело об истязании малолетнего.