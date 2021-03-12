Гаишники выбили стекла в машине должника

Москве сотрудникам ДПС пришлось выбить стекла в машине, в которой забаррикадировался водитель. Мужчина отказывался покидать транспортное средство на протяжении нескольких часов. Видео с места событий публикует Telegram-канал Life SHOT.

Источник сообщает, что задержание произошло в рамках рейда работников ГИБДД совместно с приставами, а мужчина является должником. После того, как его все-таки удалось вызволить из автомобиля, он громко выругался в адрес стражей порядка.