Петербурженка обвинила таксиста в онанизме

Жительница Санкт-Петербурга
заявила, что во время поездки таксист начал распускать руки и пытаться ее поцеловать, а затем онанировал. Об этом пишет
РЕН ТВ.
По словам девушки, инцидент произошел, когда она ночью возвращалась из бара на такси. В ходе поездки сидевшей на заднем сидении девушке стало плохо, она попросила остановить машину и пересела вперед.
После чего таксист начал распускать руки, расстегивать ее куртку и пытаться поцеловать. Девушка отметила, что начала активно сопротивляться, тогда мужчина расстегнул ширинку и принялся онанировать. А затем молча довез ее до дома.
При этом издание не уточнило, какой службой такси воспользовалась жительница Санкт-Петербурга.
«Рамблер» писал, что ранее жительница Петербурга пожаловалась на неадекватное поведение таксиста, который в процессе поездки в аэропорт решил остановить машину «на пару минут», чтобы удовлетворить самого себя. Перед этим он активно намекал девушке на секс и смотрел порно.