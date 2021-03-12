Петербурженка обвинила таксиста в онанизме

Жительница Санкт-Петербурга заявила, что во время поездки таксист начал распускать руки и пытаться ее поцеловать, а затем онанировал. Об этом пишет РЕН ТВ.

Фото: ТАСС ТАСС

По словам девушки, инцидент произошел, когда она ночью возвращалась из бара на такси. В ходе поездки сидевшей на заднем сидении девушке стало плохо, она попросила остановить машину и пересела вперед.

После чего таксист начал распускать руки, расстегивать ее куртку и пытаться поцеловать. Девушка отметила, что начала активно сопротивляться, тогда мужчина расстегнул ширинку и принялся онанировать. А затем молча довез ее до дома.

При этом издание не уточнило, какой службой такси воспользовалась жительница Санкт-Петербурга.