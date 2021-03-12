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Петербурженка обвинила таксиста в онанизме

Алиса Селезнёва
1 час назад
Жительница Санкт-Петербурга заявила, что во время поездки таксист начал распускать руки и пытаться ее поцеловать, а затем онанировал. Об этом пишет РЕН ТВ.
Петербурженка обвинила таксиста в онанизме
Фото: ТАССТАСС
По словам девушки, инцидент произошел, когда она ночью возвращалась из бара на такси. В ходе поездки сидевшей на заднем сидении девушке стало плохо, она попросила остановить машину и пересела вперед.
После чего таксист начал распускать руки, расстегивать ее куртку и пытаться поцеловать. Девушка отметила, что начала активно сопротивляться, тогда мужчина расстегнул ширинку и принялся онанировать. А затем молча довез ее до дома.
При этом издание не уточнило, какой службой такси воспользовалась жительница Санкт-Петербурга.
«Рамблер» писал, что ранее жительница Петербурга пожаловалась на неадекватное поведение таксиста, который в процессе поездки в аэропорт решил остановить машину «на пару минут», чтобы удовлетворить самого себя. Перед этим он активно намекал девушке на секс и смотрел порно.
Происшествия,РЕН ТВ,Санкт-Петербург,
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