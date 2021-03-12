140 млн рублей взыскал суд с Цеповяза и его экс-супруги

Суд на Кубани взыскал 140 млн рублей в пользу потерпевшего по уголовному делу о вымогательстве членами банды Цапка у Александра Исюка в рамках поданного им гражданского иска, сообщил ТАСС адвокат Исюка Генрих Хачатуров.

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В Ростове-на-Дону в 2021 году было завершено расследование уголовного дела по факту вымогательства денежных средств в особо крупном размере со стороны организованной преступной группы в составе Вячеслава Цеповяза , его экс-супруги Натальи Стришней и ее брата Ивана Стришнего, потерпевшим по которому проходит Исюк, материалы поданы на утверждение обвинительного заключения в прокуратуру . Кроме того, Исюком был подан гражданский иск о взыскании с ответчиков денежных средств, которые у него вымогались.

"Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Кущевского районного суда о взыскании материального ущерба в пределах 140 млн рублей с Вячеслава Цеповяза и его бывшей жены Натальи Стришней в пользу предпринимателя", - сказал Хачатуров.

В пресс-службе Краснодарского краевого суда ТАСС подтвердили, что коллегией по гражданским делам Краснодарского краевого суда оставлено без изменения решение Кущевского районного суда, которым с ответчиков взыскана денежная сумма в пользу истца. Из решения Кущевского районного суда, имеющегося в распоряжении ТАСС, следует, что 74 млн рублей взыскиваются в качестве компенсации тех денежных средств, которые у Исюка вымогали и были от него получены, остальная сумма - это "проценты за пользование чужими денежными средствами".

Стришней и ее брату в 2019 году были предъявлены обвинения в вымогательстве на сумму около 70 млн рублей. На имущество Натальи Стришней, являющейся директором предприятия "Слава Кубани", в качестве обеспечительной меры наложен арест. Позднее обвинение по данному эпизоду вымогательства было предъявлено и Вячеславу Цеповязу.