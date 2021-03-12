140 млн рублей взыскал суд с Цеповяза и его экс-супруги

В Ростове-на-Дону в 2021 году было завершено расследование уголовного дела по факту вымогательства денежных средств в особо крупном размере со стороны организованной преступной группы в составе Вячеслава Цеповяза
, его экс-супруги Натальи Стришней и ее брата Ивана Стришнего, потерпевшим по которому проходит Исюк, материалы поданы на утверждение обвинительного заключения в прокуратуру
. Кроме того, Исюком был подан гражданский иск о взыскании с ответчиков денежных средств, которые у него вымогались.