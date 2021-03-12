ФСБ разгромила 37 подпольных оружейных мастерских

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Москва

Задержание 72 подпольных оружейников в России сняли на видео 

Алевтина Жаркова 35 минут назад
Сотрудники ФСБ провели спецоперацию в 28 регионах России по поимке и задержанию подпольных оружейников. В ходе оперативных мероприятий силовики пресекли деятельность 37 нелегальных мастерских, занимавшихся переделкой оружия.
Сообщается о задержании 72 человек, у злоумышленников были обнаружены более 250 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди прочего были изъяты пулемет времен Великой Отечественной войны ШКАС, автоматы Калашникова, снайперские винтовки Драгунова и американские М16.
Происшествия , Видео , Криминал , ФСБ
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