Налоговики закрыли «Седьмую студию» Серебренникова

Налоговики закрыли театральную труппу «Седьмая студия», созданную режиссером Кириллом Серебренниковым в 2012 году. Она существовала в основном за счет заказов на постановку от «Гоголь-центра» и средств Минкульта — доходы прекратились после уголовного дела о нецелевом использовании госсубсидии, выданной ведомством «Седьмой студии».
Летом 2020 года Серебренников подал в налоговую запрос о закрытии студии. Налоговики одобрили заявление и закрыли организацию.
Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В июне прошлого года суд приговорил режиссера к трем годам условно и обязал вернуть 129 млн рублей. В феврале 2021-го он ушел с поста художественного руководителя «Гоголь-центра» — Департамент культуры Москвы решил не продлевать с ним контракт. Серебренников попрощался, сказав: «Театр живучее всевозможных чиновников».