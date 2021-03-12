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Налоговики закрыли «Седьмую студию» Кирилла Серебренникова 

Русская Планета и ещё 3 1 час назад
Налоговики закрыли «Седьмую студию» Серебренникова
Фото: соцсети
Налоговики закрыли театральную труппу «Седьмая студия», созданную режиссером Кириллом Серебренниковым в 2012 году. Она существовала в основном за счет заказов на постановку от «Гоголь-центра» и средств Минкульта — доходы прекратились после уголовного дела о нецелевом использовании госсубсидии, выданной ведомством «Седьмой студии».
Летом 2020 года Серебренников подал в налоговую запрос о закрытии студии. Налоговики одобрили заявление и закрыли организацию.
Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В июне прошлого года суд приговорил режиссера к трем годам условно и обязал вернуть 129 млн рублей. В феврале 2021-го он ушел с поста художественного руководителя «Гоголь-центра» — Департамент культуры Москвы решил не продлевать с ним контракт. Серебренников попрощался, сказав: «Театр живучее всевозможных чиновников».
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Происшествия , Кирилл Серебренников , Федеральная налоговая служба , Минкультуры , Москва
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