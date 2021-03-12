Налоговики закрыли «Седьмую студию» Серебренникова

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Налоговики закрыли театральную труппу «Седьмая студия», созданную режиссером Кириллом Серебренниковым в 2012 году. Она существовала в основном за счет заказов на постановку от «Гоголь-центра» и средств Минкульта — доходы прекратились после уголовного дела о нецелевом использовании госсубсидии, выданной ведомством «Седьмой студии».

Летом 2020 года Серебренников подал в налоговую запрос о закрытии студии. Налоговики одобрили заявление и закрыли организацию.

Об этом пишет Telegram-канал Mash