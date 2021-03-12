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Зажатый железными воротами мальчик в Томске попал на видео

Алевтина Жаркова
55 минут назад
В Томске ребенка придавило железными воротами. Жуткие кадры происшествия публикует Telegram-канал Life SHOT.
7-летнего мальчика без сознания в бездыханном состоянии вытащили из металлической конструкции до приезда спасателей. СМИ сообщают, что он пережил клиническую смерть. После реанимационных действий на месте ЧП пострадавший был госпитализирован.
Сейчас мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии, врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Проводится доследственная проверка.
Происшествия,Видео,Томск,
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