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Ребенка зажали ворота и он перенес клиническую смерть 

Артём Кульша 2 часа назад
Ребенка зажали ворота и он перенес клиническую смерть
Фото: РИА Новости
В Томске восьмилетний мальчик перенес клиническую смерть после инцидента с автоматическими воротами. Об этом сообщает «Интерфакс».
В пресс-служба Департамента здравоохранения Томской области рассказали, что инцидент произошел на улице Елизаровых. Сотрудники скорой помощи, прибывшие на место, провели весь комплекс реанимационных мероприятий, в результате чего у ребенка восстановился сердечный ритм.
После этого он был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Очевидцы в соцсетях сообщают, что мальчика придавило автоматическими воротами, установленными на въезде во двор дома по улице Елизаровых, 70», — отмечает «Интерфакс».

1 марта, как сообщал «Рамблер», на проспекте Расула Гамзатова в Махачкале 26-летняя женщина во время парковки кроссовера «Тойота РАВ4» случайно совершила наезд на собственного ребенка, который находился позади авто вне поля зрения водителя. Мальчик скончался.
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Происшествия , Интерфакс
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