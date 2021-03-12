Ребенка зажали ворота и он перенес клиническую смерть 

Томске восьмилетний мальчик перенес клиническую смерть после инцидента с автоматическими воротами. Об этом сообщает «Интерфакс».

В пресс-служба Департамента здравоохранения Томской области рассказали, что инцидент произошел на улице Елизаровых. Сотрудники скорой помощи, прибывшие на место, провели весь комплекс реанимационных мероприятий, в результате чего у ребенка восстановился сердечный ритм.

После этого он был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Очевидцы в соцсетях сообщают, что мальчика придавило автоматическими воротами, установленными на въезде во двор дома по улице Елизаровых, 70», — отмечает «Интерфакс».

1 марта, как сообщал «Рамблер», на проспекте Расула Гамзатова в Махачкале 26-летняя женщина во время парковки кроссовера «Тойота РАВ4» случайно совершила наезд на собственного ребенка, который находился позади авто вне поля зрения водителя. Мальчик скончался.