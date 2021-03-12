Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте BMW

В Крыму водитель намеренно сбил полицейского и прокатил его на капоте автомобиля.
11 марта в Симферополе двое приезжих решили не оплачивать свой ужин в кафе и попытались скрыться от сотрудников заведения на BMW. Однако злоумышленников заметил полицейский, который подошел к автомобилю, представился и преградил дорогу иномарке. Тогда управлявший машиной мужчина сбил правоохранителя и несколько метров протащил его на капоте, после чего транспортное средство покинуло место ДТП.
Через несколько минут нарушителей задержали сотрудники ГИБДД. Ими оказались 44-летний житель Ростова-на-Дону и 39 летний житель Майкопа, оба они находились в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя был составлен протокол.