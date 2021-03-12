В полицию поступили сообщения об угрозе взрыва в московском метро

Несколько станций московского метрополитена были проверены в четверг после сообщений о минировании. Об этом сообщили в столичных правоохранительных органах.

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11 марта в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва ряда станций метро. По указанным адресам были направлены специалисты экстренных служб, правоохранители и кинологи, — цитирует сообщение ТАСС.

Была проведена проверка и поиск взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. В итоге ничего обнаружено не было, выяснилось, что информация о минировании была ложной.

Уточняется, что речь идёт о станциях в центре Москвы — в частности, это были «Александровский сад» и «Пушкинская». При этом метрополитен продолжал работу в штатном режиме, эвакуации граждан организовано не было.