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В Москве сообщили об угрозе взрыва в метро

Newsru.com
44 минуты назад
Несколько станций московского метрополитена были проверены в четверг после сообщений о минировании. Об этом сообщили в столичных правоохранительных органах.
В полицию поступили сообщения об угрозе взрыва в московском метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости
11 марта в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва ряда станций метро. По указанным адресам были направлены специалисты экстренных служб, правоохранители и кинологи, — цитирует сообщение ТАСС.
Была проведена проверка и поиск взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. В итоге ничего обнаружено не было, выяснилось, что информация о минировании была ложной.
Уточняется, что речь идёт о станциях в центре Москвы — в частности, это были «Александровский сад» и «Пушкинская». При этом метрополитен продолжал работу в штатном режиме, эвакуации граждан организовано не было.
Накануне NEWS.ru рассказывал о ЧП в метро Санкт-Петербурга. Утром 11 марта движение на участке третьей линии от станции «Василеостровская» до станции «Площадь Александра Невского» было перекрыто. Причиной стало задымление на «Маяковской» — сообщалось, что загорелся кабель.
Происшествия,ИТАР-ТАСС,Москва,
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