Три человека погибли в GTA с полицией в Великом Новгороде

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Москва

Опубликовано видео ДТП с влетевшим в ТЦ авто в Великом Новгороде 

Алевтина Жаркова 54 минуты назад
В Великом Новгороде 3 человека погибли в аварии с влетевшей в торговый центр иномаркой. Как сообщается в группе «ЧП 53 Великий Новгород. Новости» во «ВКонтакте», где размещено видео ДТП, сегодня в 4:40 утра на улице Октябрьская водитель Toyota Land Cruiser на полном ходу врезался в здание ТЦ. Управлявший автомобилем мужчина и два пассажира скончались на месте до приезда скорой помощи.
По предварительным данным, незадолго до столкновения машина устроила погоню с полицейскими. Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как автомобиль пытается уйти от преследования машины стражей порядка.
Происшествия , Видео
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