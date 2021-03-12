Три человека погибли в GTA с полицией в Великом Новгороде

В Великом Новгороде 3 человека погибли в аварии с влетевшей в торговый центр иномаркой. Как сообщается в группе «ЧП 53 Великий Новгород. Новости» во «ВКонтакте», где размещено видео ДТП, сегодня в 4:40 утра на улице Октябрьская водитель Toyota Land Cruiser на полном ходу врезался в здание ТЦ. Управлявший автомобилем мужчина и два пассажира скончались на месте до приезда скорой помощи.

По предварительным данным, незадолго до столкновения машина устроила погоню с полицейскими. Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как автомобиль пытается уйти от преследования машины стражей порядка.