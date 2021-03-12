Мать и бабушка избили ребенка в подъезде в Домодедове

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Москва

Опубликовано видео избиения ребенка бабушкой и мамой в Домодедове 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В подмосковном Домодедове бабушка и мать избили ребенка. Кадры инцидента публикует телеканал «Москва 24».
По мнению женщин, девочка слишком медленно собиралась в школу, чем и разгневала своих родственниц. Сначала они выкинули вещи ребенка на улицу, а затем избили и вытолкнули школьницу в подъезд.
Запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен конфликт с малолетней участницей у дверей в подъезде, уже заинтересовала уполномоченного по правам ребенка в Московской области. Органы опеки поверят этот факт и обстановку в семье.
Происшествия , Видео
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