Российский солдат сбежал из части и стал грабить женщин 

Красноярске задержали 23-летнего жителя соседнего региона, который сбежал из войсковой части, где проходил срочную службу, и стал грабить женщин. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает региональное управление МВД России

По данным полиции, с июня 2020 года молодой человек проходил срочную службу в вооруженных силах, а в январе самовольно покинул войсковую часть и на «попутках» приехал к родственникам в Красноярск. Затем, с середины января по начало марта, полицейским поступило несколько сообщений о грабежах в отношении женщин.

При этом во всех случаях преступник действовал одинаково: в вечернее время в малолюдных дворах он внезапно вырывал сумки из рук потерпевших и убегал. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность дезертира и задержали его. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж») с максимальным наказанием до семи лет лишения свободы.