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Российский солдат сбежал из части и стал грабить женщин 

Lenta.ru 1 час назад
Российский солдат сбежал из части и стал грабить женщин
Фото: РИА Новости
В Красноярске задержали 23-летнего жителя соседнего региона, который сбежал из войсковой части, где проходил срочную службу, и стал грабить женщин. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает региональное управление МВД России.
По данным полиции, с июня 2020 года молодой человек проходил срочную службу в вооруженных силах, а в январе самовольно покинул войсковую часть и на «попутках» приехал к родственникам в Красноярск. Затем, с середины января по начало марта, полицейским поступило несколько сообщений о грабежах в отношении женщин.
При этом во всех случаях преступник действовал одинаково: в вечернее время в малолюдных дворах он внезапно вырывал сумки из рук потерпевших и убегал. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность дезертира и задержали его. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж») с максимальным наказанием до семи лет лишения свободы.
25 февраля сообщалось, что военные следователи нашли срочника-дезертира, который более 16 лет укрывался от правосудия и был в результате опознан после смерти.
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Происшествия , МВД , Красноярск , Красноярский Край
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