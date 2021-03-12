В Анапе загорелся многоэтажный дом

Тот направил на место происшествия силы и средства МЧС. По прибытии спасатели установили, что существует угроза распространения огня, объявили повышенный ранг пожара, начали производить эвакуацию населения в пункты временного размещения, организовали работу звеньев газодымозащитной службы, штаб пожаротушения, подали стволы тушения.

По состоянию на 6:30, площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. В его ликвидации участвуют 130 человек и 34 единицы техники от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Тушение осуществляется с применением высотной техники. В управлении МЧС по Краснодарскому краю организованна работа оперативного штаба.