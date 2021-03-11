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Убившие женщину ради машины сибиряки получили 21 и 18 лет колонии

runews24.ru
1 час назад
Двоих мужчин признали виновными в убийстве владелицы машины. Они получили по 21 и 18 лет ИК строгого режима. После совершенного преступления они хотели продать автомобиль в Кемерове.
Убившим женщину ради машины россиянам дали срок
Фото: VSE42VSE42
По решению суда, одному из фигурантов назначено наказание в виде 21 года лишения свободы в ИК строгого режима, другому — 18 лет. Помимо того, после отбывания наказания их свободу временно ограничат.
Также каждого осужденного обязали заплатить по 1,5 млн рублей семье погибшей, проинформировал Бердск-Онлайн, сославшись на брата потерпевшей. Родственник убитой сообщил, что потерпевшая сторона, скорее всего, не будет обжаловать приговор.
Стоит напомнить, что 11 января 2019 года двое преступников задушили женщину, пытавшуюся продать свою машину. Затем они направились в Кемерово, чтобы перепродать автомобиль, а труп выбросили на трассе. Их обвинили в разбое, убийстве и похищении официальной документации. Один из обвиняемых в сентябре минувшего года отказался от своих показаний в суде.
Происшествия,Кемерово,
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