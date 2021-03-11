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Москва

Россиянки избили восьмилетнюю девочку и выкинули на улицу ее вещи 

Lenta.ru 22 минуты назад
Мать и бабушка избили восьмилетнюю девочку в Домодедово
Фото: РИА Новости
В подмосковном Домодедово две россиянки избили восьмилетнюю девочку и выкинули на улицу ее вещи. Об этом сообщает прокуратура Московской области, передает РИА Новости.
Девочка собиралась в школу, чуть замешкалась, пока одевалась. Этого было достаточно, чтобы мать с бабушкой вытолкали ее в подъезд, велели одеваться там.
Отмечается, что в ходе проверки, проведение которой поручено домодедовской городской прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее в Москве в жестоком убийстве пятилетнего ребенка заподозрили его отца, являющегося сотрудником дорожно-патрульной службы (ДПС) в одном из отделов города. Москвич в подъезде жилого дома на Пролетарском проспекте по неизвестным причинам избил сына. У ребенка была зафиксирована тяжелая черепно-мозговая травма. Мальчик скончался на месте. Мужчину 1981 года рождения задержали полицейские.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , ГИБДД , Домодедово , Москва , Московская область
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