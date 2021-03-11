Мать и бабушка избили восьмилетнюю девочку в Домодедово

В подмосковном Домодедово две россиянки избили восьмилетнюю девочку и выкинули на улицу ее вещи. Об этом сообщает прокуратура Московской области, передает РИА Новости

Девочка собиралась в школу, чуть замешкалась, пока одевалась. Этого было достаточно, чтобы мать с бабушкой вытолкали ее в подъезд, велели одеваться там.

Отмечается, что в ходе проверки, проведение которой поручено домодедовской городской прокуратуре , будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.