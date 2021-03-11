126 млрд рублей вывела из России сотрудница молдавского банка

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"Сегодня Тверским районным судом города Москвы вынесен обвинительный приговор директору казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S. A. Елене Платон. Сотрудниками Следственного департамента МВД России, которые расследовали возбужденное в отношении фигурантки уголовное дело, установлено, что с 2013 по 2014 год она являлась активным участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон и известный в Республике Молдова политик и предприниматель Владимир Плахотнюк. Совместно с фактическими владельцами ряда российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым, а также иными соучастниками обвиняемая осуществила незаконный вывод из Российской Федерации в иностранные государства более 126 млрд рублей", - сказала она.

По словам Волк, Платон назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества. Приговор в законную силу не вступил.

Расследование дела

Пресненский суд Москвы 3 февраля 2021 года признал виновным в совершении преступлений по статьям о совершении преступного сообщества (ч. 1 ст. 210) и совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) Александра Григорьева. Ему за руководство структурным подразделением международного преступного сообщества и совершение незаконных валютных операций с нерезидентом по подложным документам в особо крупном размере назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении Олега Кузьмина в настоящее время рассматривается по существу в Тверском суде Москвы.

Генпрокуратура по ходатайству Следственного департамента МВД России в ходе расследования уголовного дела с обвиняемыми Еленой Платон, Олегом Кузьминым и Александром Григорьевым заключила соглашение о досудебном сотрудничестве. В их рамках фигуранты сообщили следствию необходимую информацию об участниках и руководителях международного преступного сообщества, в связи с чем уголовные дела в отношении них рассматриваются в отдельном производстве.