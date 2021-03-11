126 млрд рублей вывела из России сотрудница молдавского банка

Пресненский суд Москвы 3 февраля 2021 года признал виновным в совершении преступлений по статьям о совершении преступного сообщества (ч. 1 ст. 210) и совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) Александра Григорьева. Ему за руководство структурным подразделением международного преступного сообщества и совершение незаконных валютных операций с нерезидентом по подложным документам в особо крупном размере назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении Олега Кузьмина в настоящее время рассматривается по существу в Тверском суде Москвы.
Руководители международного преступного сообщества Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, а также их сообщник Ренато Усатый объявлены в международный розыск, судом им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, следственным департаментом МВД России завершено расследование уголовного дела в отношении еще пяти предполагаемых участников сообщества. После ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами, оно будет направлено в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.