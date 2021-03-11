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Сотрудница молдавского банка получила 10 лет колонии за вывод из России 126 млрд рублей

ТАСС
58 минут назад
Тверской суд Москвы приговорил к 10 годам колонии общего режима директора казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S. A. Елену Платон, причастную к выводу из РФ свыше 126 млрд рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
126 млрд рублей вывела из России сотрудница молдавского банка
Фото: ТАССТАСС
"Сегодня Тверским районным судом города Москвы вынесен обвинительный приговор директору казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S. A. Елене Платон. Сотрудниками Следственного департамента МВД России, которые расследовали возбужденное в отношении фигурантки уголовное дело, установлено, что с 2013 по 2014 год она являлась активным участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон и известный в Республике Молдова политик и предприниматель Владимир Плахотнюк. Совместно с фактическими владельцами ряда российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым, а также иными соучастниками обвиняемая осуществила незаконный вывод из Российской Федерации в иностранные государства более 126 млрд рублей", - сказала она.
По словам Волк, Платон назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества. Приговор в законную силу не вступил.

Расследование дела

Пресненский суд Москвы 3 февраля 2021 года признал виновным в совершении преступлений по статьям о совершении преступного сообщества (ч. 1 ст. 210) и совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) Александра Григорьева. Ему за руководство структурным подразделением международного преступного сообщества и совершение незаконных валютных операций с нерезидентом по подложным документам в особо крупном размере назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении Олега Кузьмина в настоящее время рассматривается по существу в Тверском суде Москвы.
Генпрокуратура по ходатайству Следственного департамента МВД России в ходе расследования уголовного дела с обвиняемыми Еленой Платон, Олегом Кузьминым и Александром Григорьевым заключила соглашение о досудебном сотрудничестве. В их рамках фигуранты сообщили следствию необходимую информацию об участниках и руководителях международного преступного сообщества, в связи с чем уголовные дела в отношении них рассматриваются в отдельном производстве.
Руководители международного преступного сообщества Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, а также их сообщник Ренато Усатый объявлены в международный розыск, судом им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, следственным департаментом МВД России завершено расследование уголовного дела в отношении еще пяти предполагаемых участников сообщества. После ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами, оно будет направлено в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.
Происшествия,Вячеслав Платон,Александр Григорьев,Олег Кузьмин,Владимир Плахотнюк,Ирина Волк,ФСИН,Генпрокуратура РФ,МВД,ИТАР-ТАСС,Москва,Россия,Молдова, Республика,
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