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Неизвестный с ножом напал на людей в ТЦ в Москве 

Газета.Ru 1 час назад
Неизвестный с ножом напал на людей в ТЦ в Москве
Фото: РИА Новости
Неизвестный напал с ножом на людей в торговом центре «Вегас» в Москве. Об этом сообщает РЕН.
Инцидент произошел 11 марта. По данным телеканала, пострадали два человека.
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Причина случившегося и кто является участниками конфликта, пока неизвестно.
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Происшествия , Москва
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