Неизвестный с ножом напал на людей в ТЦ в Москве 

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Неизвестный напал с ножом на людей в торговом центре «Вегас» в Москве . Об этом сообщает РЕН.

Инцидент произошел 11 марта. По данным телеканала, пострадали два человека.

Причина случившегося и кто является участниками конфликта, пока неизвестно.