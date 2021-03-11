Фигурантам дела о торговле детьми продлили арест

Басманный суд Москвы продлил до середины июня арест гендиректора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова и других фигурантов дела о торговле людьми, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста до 14 июня Владиславу Мельникову», — передает ее слова РИА «Новости».
Также меру пресечения продлили Тарасу Ашиткову, Лилии Панаиоти и Юлиане Ивановой. Кроме того, суд продлил домашний арест Татьяне Блиновой.
Напомним, следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово.
Мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где также находилось еще трое детей, рожденных аналогичным способом. Уточняется, что родители детей — иностранцы, они занимались оформлением документов на детей, чтобы уехать с ними за рубеж.
В июле прошлого года были арестованы три фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей, еще одного фигуранта посадили под домашний арест.