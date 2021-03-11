Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Москве нашли тело доцента Тимирязевской академии 

News.ru 1 час назад
В Москве нашли убитого доцента Тимирязевской академии
Фото: zakhid67/vk.com
Кандидат сельскохозяйственных наук и доцент одной из кафедр РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева Захид Уразбахтин был обнаружен мёртвым в своей квартире в Красностуденческом проезде в Москве.
Тело 54-летнего мужчины нашёл его сын. По словам молодого человека, отец долгое время не отвечал на звонки и тогда он решил поехать к нему домой. В квартире он увидел отца, лежащего на полу в луже крови, также в помещении было обнаружено оружие.
Прибывшая на место происшествия полиция отправила тело погибшего и оружие на экспертизу.
Как пишет MK.RU, ранее СМИ обвиняли Уразбахтина в нецелевом использовании земли сельхозакадемии, на которой студенты должны были проходить практику по выращиванию различных культур. По данным СМИ, вместо огородов он организовал поля для гольфа и сдавал их всем желающим. Сам Уразбахтин называл все публикации спекуляциями.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в подмосковном городе Чехове обнаружен мёртвым 45-летний инкассатор ВТБ, который покончил жизнь самоубийством. Инцидент произошёл во внутреннем дворе банка на улице Чехова. Рядом с телом был найден служебный пистолет ИЖ-71. Мотивы мужчины и обстоятельства происшествия выясняются.
Видео дня. В Африке нашли гору, на 90% состоящую из золота
News.ru: последние новости
Отрезавшая ребёнку голову няня готовится выйти на свободу Отрезавшая ребёнку голову няня готовится выйти на свободу Украинский пилот в небе над Крымом предложил россиянам «покинуть самолёт» Украинский пилот в небе над Крымом предложил россиянам «покинуть самолёт» Махачкалинского парикмахера заподозрили в домогательстве к детям Махачкалинского парикмахера заподозрили в домогательстве к детям
Комментарии
Происшествия , Банк ВТБ , Московский комсомолец , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Из-за террориста-смертника был введен режим КТО
00:30
Из-за террориста-смертника был введен режим КТО
Происшествия Криминал
«Надувной» ядерный «Скальпель» удивил американцев
00:07
«Надувной» ядерный «Скальпель» удивил американцев
Армия Оружие
Блогерша в купальнике прокатилась на лыжах в Сочи
00:25
Блогерша в купальнике прокатилась на лыжах в Сочи
Общество
Дебоширка с пивом устроила скандал в самолете
00:44
Дебоширка с пивом устроила скандал в самолете
Происшествия Новости Москвы
В кортеже Путина появился электромотоцикл Aurus
03:04
В кортеже Путина появился электромотоцикл Aurus
Наука и техника
Бродячий пес едва не загрыз ребенка в Новосибирске
00:27
Бродячий пес едва не загрыз ребенка в Новосибирске
Происшествия
Мужчина отбился от акулы при помощи удочки
00:32
Мужчина отбился от акулы при помощи удочки
Происшествия В мире
У берегов Румынии затонул сухогруз
00:20
У берегов Румынии затонул сухогруз
Происшествия В мире
Мужчина с обрезом захватил в заложницы сотрудницу МФО
00:45
Мужчина с обрезом захватил в заложницы сотрудницу МФО
Происшествия
Автобус с детьми рухнул в пропасть с 20-метровой высоты
01:15
Автобус с детьми рухнул в пропасть с 20-метровой высоты
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение