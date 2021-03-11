В Москве нашли убитого доцента Тимирязевской академии

Кандидат сельскохозяйственных наук и доцент одной из кафедр РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева Захид Уразбахтин был обнаружен мёртвым в своей квартире в Красностуденческом проезде в Москве

Тело 54-летнего мужчины нашёл его сын. По словам молодого человека, отец долгое время не отвечал на звонки и тогда он решил поехать к нему домой. В квартире он увидел отца, лежащего на полу в луже крови, также в помещении было обнаружено оружие.

Прибывшая на место происшествия полиция отправила тело погибшего и оружие на экспертизу.

Как пишет MK.RU, ранее СМИ обвиняли Уразбахтина в нецелевом использовании земли сельхозакадемии, на которой студенты должны были проходить практику по выращиванию различных культур. По данным СМИ, вместо огородов он организовал поля для гольфа и сдавал их всем желающим. Сам Уразбахтин называл все публикации спекуляциями.